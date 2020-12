Le télétravail est-il vraiment plus écologique ?

"Il s’agit de revoir ses habitudes. Par exemple, et quand c’est possible, amener les enfants à l’école à pied ou en vélo au lieu de prendre sa voiture".

D’emblée, on va brandir la réduction importante des trajets en transports individuels et motorisés qui, on le sait, contribue fortement à la pollution de l’air. Si je travaille à la maison, je peux donc laisser ma voiture au garage.

La solution : un mix entre présentiel et télétravail

Globalement, la solution la plus écoresponsable pourrait consister en un mix entre travail à distance et présentiel.

"En passant à deux ou trois jours de télétravail par semaine avec en plus un matériel de flex office, on pourrait atteindre une économie d’environ 270 kilos de C02 par an et par jour de flexi-travail hebdomadaire. Ce qui n’est pas grand-chose à l’échelle d’une personne, mais peut devenir énorme à celle d’une entreprise ou d’un millier d’individus", souligne Raphaël Guastavi.

