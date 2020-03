Le sud-est du Brésil à la merci du dérèglement climatique

Des précipitations records dans le sud-est du Brésil ont fait plusieurs dizaines de morts ces dernières semaines, des drames causés par des phénomènes climatiques extrêmes aggravés par une mauvaise gestion de l’urbanisme dans la zone la plus riche et la plus peuplée du pays.

Fin janvier, plus de 50 personnes sont décédées lors de pluies diluviennes dans l’Etat du Minas Gerais, à l’intérieur des terres. Un mois plus tard, c’était au tour des régions littorales, avec 21 morts et 28 disparus près de Sao Paulo et 5 décès à Rio de Janeiro.

Avec à chaque fois les mêmes images de chaos et de détresse, avec des zones d’habitations précaires dévastées par des glissements de terrain et des rues transformées en torrents où les habitants sont évacués en canot pneumatique. "L’eau a envahi ma cuisine, la salle de bains, les chambres, tout. J’ai tout perdu", a raconté Ivone Cardoso, 65 ans, en évacuant l’eau et la boue de sa maison, dans le quartier de Realengo, à Rio de Janeiro.