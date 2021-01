Le son d'une supernova, la Nasa l'aurait découvert

Dans la vidéo de la nébuleuse du crabe (un reste de supernova alimenté par une étoile à neutrons), la lumière des rayons X (bleu et blanc) est représentée par des cuivres ; la lumière optique (violette) est jouée par des instruments à cordes ; et la lumière infrarouge (rose) est représentée par les bois . La hauteur tonale de chaque famille d’instruments augmente du bas de l’image vers le haut. Les sons convergent près du centre de la nébuleuse, où un pulsar tourbillonnant rapidement projette du gaz et des radiations dans toutes les directions.

L’explosion d’une supernova

La dernière vidéo montre une explosion de supernova appelée Supernova 1987A, du nom de l’année où sa lumière a atteint la Terre pour la première fois depuis le Grand Nuage de Magellan (une galaxie satellite à environ 168.000 années-lumière).

Contrairement aux deux autres vidéos, qui se déplacent sur l’image de gauche à droite, cette supernova reçoit un traitement accéléré. L’image se transforme progressivement pour montrer l’évolution de l’explosion entre 1999 et 2013. Plus le halo devient clair, plus le son est haut et fort. Selon la Nasa, l’anneau de gaz atteint sa luminosité maximale alors que l’onde de choc de la supernova ondule, ce qui donne les sons les plus forts et les plus élevés à la fin de la vidéo.