Le sol de la Lune contiendrait assez d’oxygène pour 8 milliards de personnes pendant 100.000 ans

On a découvert que le sol Lunaire renfermait des quantités énormes d’oxygène. Cela rendrait-il possible l’établissement d’humains sur la Lune ?

En octobre 2021, l’Agence spatiale australienne et la Nasa ont signé un accord pour envoyer un rover sur la Lune dans le but de collecter des roches lunaires qui pourraient finalement fournir de l’oxygène respirable sur la Lune et permettre ainsi une base lunaire viable où il ne faudrait pas apporter de l’oxygène depuis la Terre. En effet, la Lune a une atmosphère mais elle est très mince et composée principalement d’hydrogène, de néon et d’argon, pas top pour respirer, comme le souligne John Grant dans TheConversation.

Les scientifiques se sont rendu compte que le sol lunaire pourrait faire respirer 8 milliards de personnes pendant 100.000 ans… On y trouve l’oxygène sous forme solide dans des minéraux comme la silice, l’aluminium et de l’oxyde de fer et de magnésium que l’on trouve abondamment dans le paysage lunaire, résultat des impacts de météorites depuis des millions d’années, comme l’explique futurism.