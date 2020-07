Le renouveau des trains de nuit, une alternative écologique à l'avion.

"On va redévelopper les trains de nuit" : cette petite phrase prononcée par le président de la République française lors de son interview télévisée du 14 juillet a de quoi surprendre. En voie d'extinction depuis de nombreuses années, les trains de nuit pourraient connaitre une seconde jeunesse, à une époque où il les voyageurs sont de plus en plus désireux de respecter au mieux l'environnement, quitte à voyager plus longtemps et de nuit.

Au plus fort de leur activité, au début des années 80, les trains de nuit ont desservi plus de 550 villes françaises. Tombés en désuétude et ringardisés par les prouesses techniques et la rapidité du TGV, ils sont doucement mais sûrement abandonnés par l'État. En 2020, seules deux lignes subsistent : les liaisons entre Paris et Toulouse et entre Paris et Briançon.

Mais la récente déclaration du président de la République pourrait replacer les trains de nuit au cœur du réseau ferré français. Surtout que ce mode de transport était l'une des 149 propositions émises par la convention citoyenne pour le climat, dont Emmanuel Macron s'est engagé à en reprendre 146.