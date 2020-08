Le renouveau de la silphie, plante écologique et résistante à la sécheresse

Plante vivace pouvant atteindre 3,50 m de hauteur et originaire d'Amérique du Nord, la silphie poussait en France jusque dans les années 1960-1970, avant d'être progressivement délaissée.

Surtout destinée à la méthanisation (un procédé de valorisation des effluents d'élevage qui, mélangés à des végétaux, produisent du biogaz puis de l'électricité), elle intègre aussi l'alimentation des ruminants.

En 2019, 160 hectares ont été semés dans les Vosges, en Haute-Saône et Haute-Marne, puis 750 hectares cette année dans 29 départements. Unique distributeur en France des graines de silphie, propriété de deux groupes agricoles allemands, le négoce de M. Perrein dispose de semences pour 3.000 hectares à mettre en terre l'année prochaine.

Semée une seule fois, la plante aux grandes fleurs jaunes se développe chaque année entre le printemps et l'été et ne demande plus guère d'attention pendant au moins 15 ans.