Le réchauffement des océans pourrait altérer la perception des couleurs de certaines espèces sous-marines

Les hausses de températures des mers et des océans pourraient notamment avoir des conséquences sur le mode de vie de certaines espèces sous-marines, voire les mettre en danger de mort, souligne une nouvelle analyse réalisée par les biologistes marines Eleanor Caves (Université d'Exeter, Angleterre) et Sönke Johnsen (Duke University, États-Unis).

En plongeant dans des eaux plus froides et plus profondes, certains poissons perdent la perception des couleurs. Privées de ces repères essentiels à leur reproduction et à leur sécurité, la survie de ces espèces pourrait s'en trouver menacée, montre une nouvelle étude.

L'évolution en eaux plus froides dégrade l'acuité visuelle

Cette recherche s'appuie sur une théorie selon laquelle les poissons qui vivent entre la surface et le fond de la mer migrent vers des eaux plus froides et plus profondes à cause des hausses de températures.

Une étude antérieure a notamment révélé qu'entre 1968 et 2000, des espèces de poissons basées au large de la côte nord-est des États-Unis seraient descendues de plus d'un mètre par an alors que la température des eaux avait augmenté de seulement 1°C.

Or ces migrations ne sont pas sans danger pour la survie des poissons. En effet, plonger en eaux profondes peut atténuer la perception des couleurs pour ces espèces sous-marines, qui rencontrent plus de difficultés à discerner les différences de teintes et de luminosité.