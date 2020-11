Le réchauffement climatique n'a pas le même impact selon les régions du monde.

De plus en plus de zones arides dans les pays les plus pauvres

Les scientifiques du département de géoscience et de gestion des ressources naturelles de l'université de Copenhague ont analysé les images satellites utilisées pour surveiller l'activité de la Terre en temps réel. La végétation et les précipitations des zones du monde ont été étudiées à partir de ces images, sur une période s'étalant de 2000 à 2015.

Pour comparer l'évolution de la végétation dans les régions arides du monde, les scientifiques ont pris en compte les différences de pluviométrie, plus ou moins importantes selon les régions au cours de ces dernières décennies.

D'après leurs observations, plus de 40% des écosystèmes de la Terre sont arides. Une proportion qui devrait augmenter considérablement au cours du 21ème siècle.

"Nous observons une tendance claire à l'évolution négative des zones arides dans les pays les plus défavorisés sur le plan économique. Il apparaît ici que la croissance de la végétation est de plus en plus découplée des ressources en eau disponibles et qu'il y a tout simplement moins de végétation par rapport à la quantité de précipitations. C'est le contraire dans les pays les plus riches", explique le professeur Rasmus Fensholt, co-auteur de l'étude.