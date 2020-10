Le réchauffement climatique menace la santé de nos animaux de compagnie.

Intempéries, prolifération de parasites... Les conséquences du dérèglement climatique ne sont pas sans effet sur nos animaux de compagnie, alerte une nouvelle campagne européenne intitulée "Protect Our Future Too".

Réalisée par l'entreprise MSD Santé Animale France, la campagne "Protect Our Future Too" réunit les conseils de 21 experts en santé animale (chercheurs, vétérinaires, comportementalistes) et établit une cartographie des risques encourus par chaque animal de compagnie en Europe.