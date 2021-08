Le projet Galileo, une initiative pour trouver des preuves extraterrestres

Actuellement, le projet vise à mettre en place des dizaines de systèmes de télescopes à travers le monde. Chaque système de télescope sera composé d’environ deux télescopes de 25 centimètres avec une caméra adaptée pour trouver les objets d’intérêt, connectés à un système informatique qui filtrera les données. L’équipe travaille également à la mise au point d’un logiciel qui permettra d’analyser les données recueillies par l’observatoire Vera Rubin, dont la mise en service est prévue en 2023.

Les preuves de l’existence de civilisations avancées pourraient se trouver dans les indices technologiques abandonnés, plus connus sous le nom de technosignature.

Selon un rapport de l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI), la terre n’est pas étrangère aux visiteurs extraterrestres. Un certain nombre de phénomènes aériens non identifiés ont été signalés principalement au moyen de multiples capteurs radars, infrarouge ou encore électro-optique. En octobre 2017, un élément extérieur de notre système solaire en forme de crêpe était découvert et surnommait Oumuamua. Il ne ressemblait à aucune comète ou aucun astéroïde observé auparavant. Le projet Galileo pourrait pouvoir répondre à ces questions d’ici quelques années…