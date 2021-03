Le premier hôtel de l'espace pourrait voir le jour en 2027

Plus

Une entreprise prévoirait de construire une station orbitale privée avec gravité artificielle à partir de 2025… Si l’on ne rêve pas grand, on ne rêve pas du tout ! Ce complexe, qui s’apparente à un hôtel ou un bateau de croisière de l’espace pourrait accueillir jusqu’à 400 personnes, un restaurant et un cinéma, si l’on en croit le site web de l’Orbital Assembly Corporation. Comme on peut le lire dans la description du projet : "La station de Voyager Class sera une station spatiale rotative conçue pour produire différents niveaux de gravité artificielle en augmentant ou en diminuant le taux de rotation. La station sera conçue dès le départ pour accueillir à la fois les agences spatiales nationales menant des recherches en basse gravité et les touristes de l’espace qui veulent faire l’expérience de la vie sur une grande station spatiale avec le confort de la basse gravité et la sensation d’un bel hôtel."

Comme l’explique Space.com, grâce à la rotation, les ingénieurs pensent pouvoir donner une sensation de gravité à l’intérieur de la station s’approchant de la gravité lunaire donc pas aussi forte que celle sur Terre mais suffisante pour pouvoir utiliser les toilettes de manière presque normale prendre des douches et faire du jogging. La station se composera de deux anneaux de 200 mètres de diamètre : un anneau extérieur qui servira d’amarrage aux vaisseaux et un anneau intérieur autour duquel on trouvera les modules habitables, les panneaux solaires, les radiateurs et un système de transport ferroviaire. Перший космічний готель відкриє свої двері вже в 2027 році.

Його планує побудувати на навколоземній орбіті корпорація Orbital Assembly Corporation, а називатися він буде Voyager Station. Космотель зможе приймати до 400 гостей. Крім номерів, в готелі будуть ресторан, SPA-салон. pic.twitter.com/Y6zGjg7awv — Highlander Freeman (@highlander_free) March 2, 2021