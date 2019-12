Le premier "éclairage intelligent" de Belgique installé le long d’une piste cyclable de 22 km en Flandre

La ville de Malines et la municipalité de Bonheiden se sont jointes pour installer un éclairage intelligent le long de 22 km de pistes cyclables à côté de la N15 en Flandres.

Après que des jeunes de Malines ont indiqué dans une enquête qu’ils considèrent qu’un bon éclairage améliore la sécurité, la ville de Malines a décidé d’installer ce nouveau système le long d’une route souvent utilisée par les jeunes pour passer du centre-ville aux alentours.

Lorsque les détecteurs enregistrent un mouvement, que ce soit un vélo ou un piéton, les lumières s’allument à 100% de leur capacité au fur et à mesure de l’avancée de la personne. Cela crée un effet de guide lumineux pour la personne. Quand il n’y a personne à éclairer, les lumières restent allumées mais ne le sont qu’à 20% de leur capacité comme l’explique New Mobility.

Les données d’allumage du système sont enregistrées pour être analysées par Fluvius et savoir quand les routes sont le plus utilisées.

Marina De Bie, responsable du climat et de l’environnement à Malines, est enthousiaste et explique à Nieuwsblad : "La ville de Malines était heureuse de rejoindre ce projet car nous voulons continuer à innover tout en utilisant une technologie à valeur ajoutée pour la ville et l’environnement."

Bart Vanmarcke, responsable de la mobilité pour Bonheiden pense que cela va augmenter le sentiment de sécurité et qu’en cette période de Noël, c’est le moment parfait pour expérimenter cette nouvelle technologie puisqu’il y aura du trafic sur les routes.

Le projet a coûté 242.000 euros dont l’essentiel est sponsorisé par l’Agence de l’Innovation et de l’Entrepreunariat en Flandres (VLAIO). Malines et Bonheiden ont contribué à hauteur de 48.000€.