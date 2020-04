A-t-on découvert le plus long animal du monde dans les eaux australiennes?

Ces découvertes sont le résultat d’expéditions dans les canyons sous-marins d’Australie occidentale. L’une des plus grandes découvertes a été un siphonophore mesurant environ 46 mètres. A titre de comparaison, il mesure environ deux fois plus qu’une baleine bleue (25 mètres) et trois fois plus qu’une baleine à bosse (16 mètres).

Les siphonophores sont des prédateurs des grands fonds constitués de nombreux petits clones qui agissent ensemble comme un seul animal et s’étalent en une seule longue chaîne dans l’eau. Les chercheurs pensent que ce siphonophore est peut-être le plus long jamais découvert.

Les siphonophores, comme les méduses, se nourrissent en balançant les tentacules piquants dans l’eau. Les petits crustacés et poissons assez malchanceux pour nager dans ce rideau de tentacules sont paralysés et enroulés jusqu’au corps de la colonie.

Une zone protégée riche en découverte sous-marine

L’expédition était dirigée par le Schmidt Ocean Institute, un groupe à but non lucratif qui soutient la recherche océanographique. Ils ont recueilli un certain nombre d’autres animaux d’eau profonde que les chercheurs soupçonnaient d’exister mais qui n’avaient pas encore été documentés. Parmi ces animaux, on trouve : un calmar, un concombre de mer à longue queue, des éponges siliceuses et les premiers hydroïdes géants – une colonie d’animaux qui ressemble à une méduse à l’envers – jamais vue en Australie.

La découverte du siphonophore et d’autres espèces possiblement inconnues a été faite dans la biorégion de la côte de Gascoyne, une zone protégée. Wilson explique l’importance de continuer à découvrir ce qu’il se passe dans les régions protégées qui sont finalement peu connues : "Bien qu’il s’agisse d’une zone protégée, nous n’avons en fait aucune idée de ce qui y vit. Nous voulions vraiment révéler l’incroyable biodiversité qui existe".

Wilson a déclaré qu’il faudra des mois voir des années avant que les chercheurs soient sûrs que les organismes qu’ils ont découverts sont réellement nouveaux. "Nous recherchions et nous attendions clairement de nouvelles espèces", a-t-elle déclaré. "Ces eaux étaient tout simplement trop inexplorées pour ne pas générer de tels trésors".