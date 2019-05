Le plus gros poisson d'Amazonie est sauvé de l'extinction - © Tous droits réservés

Le plus gros poisson d'Amazonie est sauvé de l'extinction - Brut. - 22/05/2019 Grâce à la pêche durable, ce poisson géant d'Amazonie aussi appelé “morue d’Amazonie“ a finalement été sauvé de l'extinction. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser 200 kilogrammes. Le pirarucu avait presque disparu à cause de la surpêche. Dans la réserve de Mamirauá, au Brésil, il ne restait en effet que 2507 individus en 1999. Mais en tout juste 20 ans, ce chiffre a été multiplié par 75 grâce à un programme de protection. En 2018, plus de 190 000 pirarucus ont ainsi été recensés sur la zone lors d'une grande opération de comptage.