Le plastique à usage unique est de retour en masse… dans l'immédiat au moins

Le lobbying du plastique frappe fort

Le plastique n’est pourtant pas une protection absolue. Pour l’OMS, se laver les mains est plus efficace que porter des gants. Selon une étude publiée dans la revue américaine NEJM, ce coronavirus est détectable jusqu’à deux à trois jours sur du plastique, 24 heures sur du carton.

"Pour des usages médicaux, on n’a pas mieux que l’usage unique. Mais on veut nous faire croire que c’est une réponse pour la consommation courante. C’est du lobbying. Le réutilisable ne pose pas de problème sanitaire", s’insurge Raphaël Guastavi, de l’Agence pour la maîtrise de l’énergie (Ademe), "rassuré de voir que les élus européens ont le souhait de ne pas céder". Le Kenya non plus, qui a prohibé depuis juin tous les plastiques à usage unique, dont les bouteilles d’eau, dans ses zones protégées.