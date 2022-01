Le plan de Milan pour adapter son centre-ville aux cyclistes

A l'image de la plupart des grandes villes européennes, la municipalité de Milan envisage de bouleverser l'organisation de son centre-ville afin de favoriser une mobilité plus douce et plus active. L'idée est d'y bâtir d'ici 2035 un réseau de pistes cyclables et d'équipements ultra-modernes permettant de se rendre en toute sécurité n'importe où dans le centre-ville et en périphérie.