Le pays où l'on roule le plus en voiture électrique n'est pas celui que vous croyez

Le parc mondial de voitures électrifiées s'élève désormais à près de 13 millions de véhicules, dont 8,5 millions sont des modèles à zéro émission, exclusivement alimentés par de l'électricité ou de l'hydrogène. Même si cette flotte ne correspond qu'à seulement 1% du parc roulant mondial, la dynamique est définitivement lancée, comme le révèle un tout nouveau rapport publié par Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Ce rapport montre qu'au 1er semestre 2021, les ventes de véhicules électriques (100% électriques à batterie, hybrides rechargeables et fonctionnant avec une pile à combustible) ont augmenté de 140% par rapport à la même période en 2019 (les statistiques de 2020 étant faussées pour cause de pandémie de Covid-19), atteignant 7,2% des ventes mondiales de voitures. À titre de comparaison, ce chiffre n'était que de 2,6 % en 2019.

Le nombre de véhicules devrait atteindre les 5,6 millions d'unités écoulées, grâce notamment aux engagements sans précédent pris par l' industrie et les gouvernements du monde entier au cours de ces dernières années.

Les ventes mondiales de véhicules électriques de tourisme devraient progresser de plus de 80% en 2021.

C'est en Chine qu'il y a aujourd'hui le plus de véhicules électrifiés en circulation (5,5 millions), loin devant l'Europe (4,1 millions). A eux deux, la Chine et l'Europe abritent donc les trois quarts de la flotte électrique mondiale. Les États-Unis suivent, avec près de deux millions de véhicules électrifiés en circulation.

Suite aux diverses annonces faites à la COP26 de la part des constructeurs et des états à suspendre la production puis la vente de véhicules à moteur thermique d'ici 2040, le BNEF a revu à la hausse ses prévisions.

Selon le rapport, le parc mondial de voitures à émission zéro devrait se composer de 677 millions véhicules en 2040, et non plus de 495 millions voitures comme l'avait annoncé le BNEF en 2019.