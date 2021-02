Le pangolin : l'animal le plus braconné au monde, qu'on ne connaissait pas vraiment avant la pandémie

Tristement rendu célèbre par la pandémie, le pangolin a été au cœur de nombreux récits médiatiques. On l'a accusé (à tort) d'avoir transmis le Covid-19 aux humains. Pourtant, ONG et associations parlent depuis longtemps de cet animal sauvage, mammifère le plus chassé au monde. Une Journée mondiale lui est même consacrée.

Le goût pour sa chair et ses écailles menace la survie de l'espèce

La Journée mondiale du pangolin, instaurée via la campagne "Wild for Life" de l'ONU en 2016, se tient chaque troisième samedi de février. Car au-delà du statut peu glorieux dont il a hérité dans ce contexte de pandémie, le pangolin est surtout connu pour être le mammifère le plus chassé au monde. Au lancement de "Wild for life", le nombre de pangolins arrachés de leur habitat naturel au cours de la dernière décennie était estimé à 1 million.

Originaire d'Afrique subsaharienne et d'Asie, le pangolin compte huit espèces. Ce drôle de mammifère nocturne est très convoité par les braconniers qui, avides de sa chair et de ses écailles, le chassent sans répit depuis de nombreuses années.

Les écailles du pangolin sont composées de kératine (tout comme les cornes de rhinocéros, également très convoitées), protéine naturellement présente dans les ongles et les cheveux chez les humains et considérée comme extrêmement précieuse dans certaines civilisations. En Asie, la "poudre miracle" issue des écailles de pangolin aux prétendues vertus curatrices (voire aphrodisiaques) se vend à prix d'or.

Les écailles de pangolin font aussi l'objet de superstitions. Selon la croyance, en glisser une dans sa poche "porterait chance". La viande et la soupe de fœtus de pangolin sont également des mets réputés, notamment en Chine et en Asie du Sud-Est.