Plus de deux tiers des interrogés (69%) considèrent leur animal comme un membre du foyer à part entière. 82% des propriétaires avouent même que leur présence leur permet d’être plus sereins, de lutter contre l’ennui ou la morosité, particulièrement en ce moment.

Qu’offre-t-on à nos chiens et nos chats durant les fêtes ? 42% des propriétaires qui gâtent leurs animaux de compagnie leur choisissent un jouet. Ils sont 39% à leur porter plutôt des friandises. Les autres ont une démarche plus pratique, 11% optant pour un panier, un coussin ou une niche et 7% pour une brosse ou un peigne.

Une petite attention sans se ruiner

Le Noël de nos animaux de compagnie : ils font partie de la famille - © Jessica Peterson - Getty Images/Tetra images RF

Il n’est nul besoin de mettre beaucoup d’argent pour faire plaisir à son chien ou à son chat. La moitié (48%) des Français qui comptent avoir une attention pour leur animal durant les fêtes n’y accorde pas plus de 5€. Près d’un tiers d’entre eux (29%) mette entre 5€ et 10€, 16% montent jusqu’à 20€ et ils ne sont que 7% à prévoir un budget plus conséquent.