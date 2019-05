Le No Plastic Challenge, le défi qui changera vos mauvaises habitudes - © Tous droits réservés

Le No Plastic Challenge, le défi qui changera vos mauvaises habitudes - Brut. - 24/05/2019 Ce mercredi 22 mai, le No Plastic Challenge a été lancé. Chaque jour, les internautes auront un défi à relever pour limiter leur consommation de plastique. Tous les moyens sont bons pour freiner la pollution. Le plastique est devenu la bête noire des écologistes, bien décidés à mettre un terme à cette surconsommation. L'association "No Plastic In My Sea" a lancé un défi ludique mais effectif pour encourager les citoyens à agir : le No Plastic Challenge. L'objectif ? S'engager à gaspiller le moins de plastique possible pendant 15 jours. Pour cela, quelques initiatives sont les bienvenues comme celle de ne pas utiliser de pailles, d'acheter essentiellement des produits non emballés, de privilégier les gourdes ou encore de concevoir ses propres produits ménagers.