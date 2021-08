Le Métisse : comment recycler vos vieux jeans en isolant thermique

Pour éviter d'incinérer deux millions de jeans chaque année, Le Relais a trouvé une solution : les transformer en un isolant thermique et acoustique. Le Métisse, premier isolant thermique biosourcé 100% français, présente en outre l'avantage d'être peu énergivore et de produire peu de gaz à effet de serre. Et sa production se fait sans eau.

Des fibres irrécupérables converties en matériau écoresponsable

Chaque Français jette en moyenne 12 kg de textile par an. Pour réduire l'incinération des déchets textiles, le Métisse permet de les valoriser en isolant thermique et acoustique, biosourcé et 100% made in France. Le Relais, institution de la collecte de vêtements en France, s'est trouvé en 2010 confronté à un problème de taille : la proportion de vêtements collectés de trop mauvaise qualité pour être réutilisés, explose. La fast fashion est passée par là. Face à la masse de vêtements inutilisables, Le Relais se lance dans la recherche d'une solution et met au point un isolant à base de coton pour les habitations, le Métisse. Écologique, il offre une isolation thermique et acoustique plus efficace que la laine minérale habituellement utilisée pour l'isolation.

Le procédé associe écologie et équité sociale