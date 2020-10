Le "meilleur déchet" est celui qu'on ne produit pas...

S'attaquer aux racines du mal, la "culture du jetable"

Les auteurs pointent également l'incitation à remplacer les contenants à usage unique par des matériaux recyclables tels que le verre, l'aluminium ou le papier. Si ces options s'avèrent sans nul doute plus écologiques que le plastique, "elles contournent toutefois l'objectif de modifier des pratiques de consommation qui sont à l'origine du problème", estiment les auteurs de l'étude. Quand on sait que des liens insolite existent entre la pollution de l'air et la consommation de plastique, on est en droit de se demander comment résoudre le problème.

Ces derniers concluent qu'une approche de science comportementale devrait être adoptée pour évaluer la relation que nous entretenons avec la "culture du jetable".

En clair, ils nous incitent à faire de notre mieux pour réduire nos déchets au quotidien (même si l'on sait que le terme "zéro" n'est pas à prendre au pied de la lettre), en gardant bien en tête que le "meilleur déchet" reste celui que l'on ne produit pas...