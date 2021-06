Le maillot de bain se met (lui aussi) au vert

Amorcée bien avant la crise sanitaire, la révolution verte du secteur du balnéaire semble s'être accélérée ces derniers mois pour faire face aux enjeux de la durabilité et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Si quelques marques s'étaient lancées l'an dernier en proposant des collections plus responsables, les maillots de bain éco-conçus semblent devenir la norme. Ils sont tout du moins omniprésents dans la plupart des nouvelles collections.

L'upcycling ou surcyclage consiste à récupérer des matériaux en fin de vie ou non exploités pour les transformer en de nouveaux produits plus qualitatifs. Un procédé que les maisons de prêt-à-porter maîtrisent désormais à merveille et qui fait aujourd'hui le bonheur des professionnels du swimwear.

Pour les maillots de bain, cela consiste la plupart du temps à utiliser des tissus qui "dorment" dans des usines pour diverses raisons, pour les transformer en bikinis, trikinis et autres maillots. De nombreuses marques proposent désormais des maillots de bain confectionnés à partir de tissus inutilisés : Triumph, Roseanna, Banana Moon ou Anja Paris.

La marque Daïva va encore plus loin dans ses engagements. Jusqu'alors, elle imaginait des imprimés exclusifs et uniques pour chacune de ses collections. Afin de limiter les déchets, elle a fait le choix de récupérer les chutes de tissus des best-sellers non utilisés pour créer une partie de sa collection en upcycling. Un choix qui témoigne de la volonté des marques d'accélérer leur mutation pour réduire leur empreinte environnementale.