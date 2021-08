Le Jurassic Park d’Indonésie devrait voir le jour malgré les avertissements de l’Unesco

Si vous espérez qu’on vous annonce que le collègue d’Elon Musk a enfin réalisé son rêve de faire revivre les dinosaures , vous serez probablement déçus. On ne sait pas encore ce que sera vraiment cette attraction mais on peut être sûr que ce ne sera pas un Jurassic World.

De plus, un haut responsable du ministère de l’Environnement a déclaré à Reuters que les projets se poursuivraient car "il a été prouvé qu’ils n’avaient aucun impact", soutenant que les travaux sont principalement des rénovations sur des structures existantes. Une décision encore plus incompréhensible qu’en 2019, le gouvernement avait envisagé de fermer les portes de l’île aux touristes pour apparemment protéger les animaux …

Les associations locales et internationales continuent d’avoir peur pour cet animal déjà sur liste rouge et ce, surtout, depuis la publication d’une photo en octobre 2020 qui ne présage rien de bon pour l’habitat des Komodo.



L’Indonésie abrite plus de 3000 dragons de Komodo dans le parc national qui est composé d’un réseau de trois îles principales et de plusieurs plus petites.

Ces animaux qui n’attaquent que très rarement l’homme peuvent, dans certaines conditions, se sentir vulnérables, attaquer et parfois tuer des humains. Entre 1974 et 2012, 5 personnes sont mortes suite à des attaques de dragons du Komodo. Plus les hommes empiéteront sur leurs terres, plus les risques seront grands.