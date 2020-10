Le Japon, la Corée du Sud et la Chine s'engagent pour la neutralité carbone d'ici 2050

Une décision similaire à celles récemment prises par la Chine et le Japon, 3 pays d'Asie qui comptent parmi les plus pollueurs au monde.

Zéro carbone d'ici 2050. C'est l'objectif annoncé par le président de la Corée du Sud Moon-Jae in ce mercredi 28 octobre.

Pour ces gros pollueurs, "la clé est l'innovation"

Moon-Jae in a expliqué vouloir mettre fin à sa dépendance aux combustibles fossiles, au profit de l'utilisation des énergies renouvelables. Pour y parvenir, le plan "Green New Deal" lancé en juillet dernier, prévoit d'investir plusieurs milliards de dollars destinés à développer les infrastructures vertes (dont 30.000 bâtiments économes en énergie), l'énergie propre et la production de véhicules électriques (1,13 million de voitures).

Deux jours plus tôt, le Premier ministre japonais a annoncé son objectif de ne plus émettre d'émissions de gaz à effet de serre et de parvenir à une neutralité carbone d'ici 2050.

Pour le pays du Soleil levant, sixième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde selon l'Agence internationale de l'énergie, le plus grand défi consiste à réduire sa dépendance au charbon.

"La réponse au changement climatique n'est plus une contrainte pour la croissance économique", a déclaré le dirigeant du Japon dans un discours devant le Parlement le lundi 26 octobre, ajoutant que "la clé est l'innovation". Le Premier ministre japonais a notamment mentionné son intention d'encourager l'utilisation des énergies renouvelables et l'énergie nucléaire pour effectuer cette transition.