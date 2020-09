Le grand retour du bouquetin des Pyrénées, après une éclipse de plus d'un siècle

Avec une nouvelle génération de 70 cabris recensés en 2020, le bouquetin signe son grand retour dans les Pyrénées françaises, dont il avait disparu il y plus d’un siècle, le couronnement d’un projet franco-espagnol au long cours.

Les jeunes spécimens ont été dénombrés pour 41 d’entre eux dans le Parc National des Pyrénées (PNP), à cheval sur les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, et pour les autres dans le Parc régional des Pyrénées ariégeoises. C’est dans ces deux sites que des bouquetins, cousins de la sous-espèce disparue, ont été réintroduits ces dernières années, portant la population côté français à quelque 400 individus.

"Par rapport à l’objectif initial de créer des noyaux de population viable, pour l’instant on peut qualifier l’opération de succès", se félicite Jérôme Lafitte, chargé de mission Faune au PNP.

Parmi les indicateurs au vert, il cite "une très bonne reproduction depuis plusieurs années et plusieurs cas de gémellité, qu’on ne voit que dans des populations très dynamiques". Mais aussi "une très bonne survie des jeunes cabris, qui arrivent à passer l’hiver" alors que l’une des inconnues de l’entreprise était la résistance "au froid pyrénéen de bêtes habituées à un climat plus chaud et sec".