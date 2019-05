Le grand hamster d'Alsace, une espèce menacée par une autoroute - © Tous droits réservés

Le grand hamster d'Alsace, une espèce menacée par une autoroute - Brut. - 20/05/2019 Dans l'Est de la France, la construction d'une autoroute par l'entreprise Vinci pourrait bien signer l'arrêt de mort d'une population de hamsters. Voici pourquoi. Le grand hamster d'Alsace est au cœur d'une polémique. Dans l'Est de la France, un grand projet autoroutier risquait de fragmenter son habitat et de mettre en péril cette espèce déjà menacée. Pour faire avorter le projet et sauver cette population de rongeurs, les militants ont fait entendre leur colère en formant une zone à défendre (ZAD). Mais en vain. La construction de l'autoroute a finalement débuté fin 2018 après que les manifestants ont été évacués. La forêt de Kolbsheim, lieu convoité par ces hamsters, a notamment été partiellement rasée par la société Vinci, mastodonte de la construction.