Le géomimétisme, qu'est-ce que c'est ?

S'inspirer de la nature pour limiter l'impact global sur le climat, voilà la promesse du géomimétisme. Mais au fait, de quoi s'agit-il exactement ?

On connaissait déjà le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature dans l'innovation ou l'ingénierie. Dans le "Cahier de tendances 2021" de la Fondation Jean Jaurès (Les personnes, les objets, les lieux et les idées qui vont tout changer), Pierre Gilbert, auteur et prospectiviste en matière de risque climatique, s'intéresse au géomimétisme.