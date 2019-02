Le fonte d'un glacier grand comme la Floride inquiète les scientifiques

En Antarctique, le Thwaites est un immense glacier rongé par les eaux. Une cavité haute de 300 mètres accélère sa fonte.

Le glacier Thwaites est aussi grand que la Floride mais sa fonte s'accélère et inquiète les scientifiques. Situé à l'ouest de l'Antarctique, ce champ de glace est soumis au réchauffement des eaux profondes, qui creusent une cavité conséquente en son sein. "Ce glacier se retire d'à peu près un demi-kilomètre par an depuis une bonne vingtaine d'années", explique le scientifique Éric Rignot. Sa fonte totale aurait évidemment un impact terrible sur l'environnement puisque le niveau de la mer s'élèverait alors de 65 centimètres. À long terme, des côtes pourraient être englouties et des îles se trouveraient totalement avalées par l'océan. "C'est une manifestation du fait que le changement climatique est réel", soulève Cyril Dion, militant écologiste.

Une issue possible?

"L'Antarctique occidental est condamné, à long terme, à disparaître", s'inquiète Éric Rignot. À l'élévation du niveau des eaux s'ajoute une perturbation qui fragilise l'écosystème marin. Pour la biologiste Françoise Gaill, le changement climatique pourrait atteindre un tel "point de rupture" qu'un nouveau type d'environnement pourrait faire surface. Un phénomène peu prévisible, que le monde scientifique ne peut concevoir totalement.

Les chercheurs jugent qu'il serait possible de réduire la fonte de la banquise en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Pour le militant Cyril Dion, il est encore temps de "totalement transformer nos modèles économiques" pour possiblement échapper au pire.