Le déodorant naturel est devenu un produit courant en 2019

En 2019, les marques ont répondu aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé en supprimant des ingrédients tels que les sels d'aluminium ou le bicarbonate de soude.

Fervent supporter de cette tendance, Justin Bieber a lancé en novembre 2019 un déodorant aux plantes en partenariat avec Schmidt's Naturals. Appelé Here+Now, il ne comporte pas de bicarbonate de soude et son parfum unisexe se compose de notes florales et de citrus obtenues grâce à des huiles essentielles. La formule enrichie en magnésium et certifiée végane contient du charbon activé.

Justin Bieber n'est pas le seul à défendre les mérites d'une approche plus naturelle des cosmétiques et des soins. Cette année, le géant Dove a lancé son premier déo sans sels d'aluminium, le Dove 0% Aluminium Deodorant tandis que Secret Deodorant a commercialisé la ligne Invisible Solid with Essential Oils sans parabène.

La marque de vêtements de sport Luluemon s'est prêtée au jeu avec le déodorant Anti-Stink, contenant des prébiotiques, du zinc et de l'huile de coco pour adoucir la peau.