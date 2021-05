Le déclin de la biodiversité sur Terre aurait commencé il y a environ 4.000 ans

La biodiversité de notre planète connaît un déclin sans précédent. Des chercheurs américains ont tenté de déterminer comment les écosystèmes naturels ont été affectés par les phénomènes climatiques et l'activité humaine au fil des siècles. D'après leurs résultats, la biodiversité a commencé à décliner il y a des milliers d'années et ce, principalement à cause de l'exploitation de la nature par les humains.