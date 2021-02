Le dalmatien est le plus beau chien du monde, c'est la science qui le dit !

Lire aussi : Quelles sont les races de chiens les plus populaires dans le monde ?

Mais le chien n'est pas le plus beau des animaux : c'est le chat qui rafle la mise.

Le plus beau des chiens serait le dalmatien, selon une très sérieuse étude publiée par le comparateur d'assurances pour animaux MoneyBeach, qui se base sur le fameux "nombre d'or", synonyme de proportions parfaites.

Avec 67% de son visage adhérant aux proportions du nombre d'or, le dalmatien l'emporte haut la patte, devant l'épagneul d'eau irlandais et le fox-terrier à poil dur.

En comparant les photos d'une centaine de races de chiens, c'est le dalmatien qui propose les proportions les plus proches de ce fameux nombre d'or.

Top 10 des plus beaux chiens selon la science

1. le dalmatien

2. l'épagneul d'eau irlandais

3. le fox-terrier à poil dur

4. le labrador

5. le basset hound

6. le samoyède

7. le jack russell

8. le rottweiler

9. le saint-bernard

10. le golden retriever

Tous animaux confondus, le chien n'est pourtant que le 5e plus beau selon cette même méthode. Il est devancé par le hamster, le lapin, le furet et son éternel ennemi le chat, considéré comme le plus beau de tous.