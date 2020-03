Le coronavirus, un frein au réchauffement, peut-être de courte durée

Une bonne nouvelle pour la planète ?

La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, a vu ses émissions s’effondrer d’au moins un quart entre le 3 février et le 1er mars comparé à 2019, selon une estimation de l’organisme Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Les congés du Nouvel An lunaire, qui tombait le 25 janvier, marquent habituellement une baisse des émissions suivie d’un rebond. Mais cette année, dans un pays mis sous cloche, avec des usines au ralenti ou à l’arrêt, la consommation des centrales à charbon qui alimentent les industries peine à repartir.

La situation fait tache d’huile dans d’autres régions du monde : l’aviation, qui représente environ 2% des émissions mondiales de CO2, connaît une baisse de trafic marquée.

A tel point que le secteur parle d’une situation "presque sans précédent" depuis la crise financière de 2008-2009. Les réservations aériennes vers l'Europe s'effondrent de 79%!

L’urgence climatique exige pourtant une baisse drastique du CO2 : de 45% d’ici 2030 par rapport à 2010 selon les experts de l’Onu (Giec) pour limiter les effets dévastateurs qui menacent des millions de vies humaines et des écosystèmes.