La baisse des aérosols émis a fait grimper les températures

Le confinement responsable d'une hausse des températures dans le monde ? - © Max Shmakov / EyeEm - Getty Images/EyeEm

On le sait, le confinement a réduit les émissions de certains polluants, ce qui est forcément positif. Et pourtant une étude révèle aujourd’hui que cette pandémie a, malgré tout, contribué à réchauffer la planète. Qui l’eût cru ?

Les scientifiques expliquent que ces événements, directement imputables à la crise sanitaire, ont affecté les émissions de certains polluants et a fortiori fait grimper les températures dans le monde pendant plusieurs mois en 2020.

Pour expliquer ce phénomène, les scientifiques rappellent que les aérosols (particules en suspension dans l’air) bloquent la lumière du Soleil entrante.

De fait, une plus grande partie de la chaleur du Soleil a atteint la Terre au printemps dernier lorsque la population mondiale s’est confinée.

Un phénomène qui a davantage touché les pays les plus industrialisés comme les États-Unis et la Russie. L’étude révèle que les températures observées au printemps dernier étaient entre 0,1 et 0,3 degré Celsius plus élevées que celles initialement prévues sur certaines parties du globe.

Contre-intuitivement, une partie de la pollution aide à refroidir la planète comme l’explique Andrew Gettelman : "Il y a eu une forte baisse des émissions des industries les plus polluantes et cela a eu des effets immédiats et à court terme sur les températures. La pollution refroidit la planète, il est donc logique que la baisse de la pollution réchauffe la planète."