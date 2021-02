Le commerce d'animaux sauvages provoque un déclin de 62% des espèces menacées dans le monde.

Python royal, pangolin, ivoire des éléphants d'Afrique, cornes des rhinocéros de Java...... Bien qu'illégal, le commerce des animaux sauvages fait rage. Selon une nouvelle étude, il entraînerait une disparation accrue de 62% de plus de 100 espèces concernées dans les régions où elles sont traquées.

Cette méta-analyse publiée dans Nature Ecology and Evolution a été dirigée par Oscar Morton, chercheur au Département des sciences animales et végétales de l'université de Sheffield (Angleterre) et compile plus de 30 recherches.

On voit également de plus en plus d'animaux sauvages devenir des stars sur les réseaux sociaux, incitant les gens à essayer de s'en procurer illégalement.