Le "click and collect" est plus solidaire et écolo, on l'adopte !

Les confinements successifs liés à la pandémie nous ont fait découvrir les joies du "click and collect". Un mode de consommation plus écologique et qui permet de soutenir les petits commerces locaux.

Le principe est simple : on navigue directement sur la vitrine web du magasin que l'on souhaite soutenir. Une fois la commande validée, il suffit de se rendre physiquement dans le magasin pour la récupérer.

Un mode de vente que les commerçants ont adopté, y compris ceux qui ne s'étaient jamais prêtés à l'exercice auparavant.

Un mode d'achat solidaire donc, mais également écolo. Selon l'Ademe, un achat en ligne émet en moyenne 12 grammes de CO2, soit l'équivalent d'un kilomètre en voiture. À cela, s'ajoute l'impact carbone lié à l'acheminement de votre colis.

Et, cerise sur le gâteau, le "click and collect" vous fournira un bon prétexte pour sortir de votre espace confiné et mettre le nez dehors.

Alors, "On clique et on rapplique !", comme l'a si bien dit l'auteur de BD Riad Sattouf.