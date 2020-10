Le chewing-gum est le deuxième déchet de la planète... mais certains commencent à le recycler en baskets !

Après les mégots, les chewing-gums constituent le deuxième déchet qui souille le plus la planète. Or le marché mondial du chewing-gum est appelé à progresser pour représenter près de 39 milliards de dollars à l'horizon 2027.

Cela va faire un paquet de chewing-gums à finir... sur le trottoir. On estime que 374 milliards de chewing-gums sont consommés dans le monde tandis que 7 sur 10 ne terminent pas à la poubelle. Il faut savoir qu' un chewing-gum met 5 à 6 ans pour se dégrader.

Cette croissance est portée par les innovations de ce rayon, avec des nouveautés sans sucre par exemple. Pour se donner une idée, le marché international du chewing-gum pèse actuellement 29,9 milliards de dollars et devrait avoisiner les 38,6 milliards de dollars à l'horizon 2027 selon la société ReportLinker. Rien qu'aux États-Unis, ses ventes devraient représenter 8,1 milliards de dollars pour la seule année 2020.

Associée à la marque Explicit, l'accessoire a été conçu grâce à 20% de malabars et autres pâtes à mâcher abandonnés sur les trottoirs des rues d'Amsterdam.

C'est par exemple le cas d'une designer londonienne, Anna Bullus. A la tête de la start-up GumDrop Limited, l'artiste a épluché le contenu d'un chewing-gum pour connaître sa composition et recycler ces déchets dans de nouveaux produits. D'autres produits ont agrémenté la gamme, depuis des tasses à café jusqu'à des médiators pour guitare. On peut par exemple acheter un mug tout de rose vêtu, évocation du recyclage des chewing-gums, sur le site de Gumdrop .

Même si l'on peut compter sur le civisme des consommateurs, à qui l'on ne cesse de répéter les enjeux environnementaux actuels, des concepts ont d'ores et déjà été esquissés pour trouver la parade et recycler les chewing-gums souillés.

Dans une boîte plutôt que sur le trottoir !

On n'en a sans doute pas encore pris l'habitude mais on peut aussi éviter de jeter ses chewing-gums par terre et les collecter dans une boîte prévue à cet effet, imaginée par le géant mondial du recyclage, TerraCycle.

L'entreprise spécialisée dans les déchets non recyclables a développé spécifiquement des points de collecte, destinés à recevoir les pâtes à mâcher usagées mais aussi leur emballage. Reste à vérifier si ces boîtes sont suffisamment visibles (ou nombreuses) pour créer une habitude chez les consommateurs.