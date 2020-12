Le changement climatique favorise l'hécatombe des amphibiens

La liste rouge répertorie maintenant 128.918 espèces de plantes et d'animaux , y compris 35.765 qui sont menacées d'extinction.

Ces trois espèces, dont l'Atelopus chiriquiensis aux couleurs chamarrées que l'on trouvait en altitude au Costa Rica et au Panama mais qui n'a pas été vue depuis 1996, viennent rejoindre 28 autres espèces qui ont elles aussi été ajoutées à la rubrique extinction de la " liste rouge " de l'UICN.

Trois espèces d'amphibiens d'Amérique centrale ont disparu et de nombreuses autres pourraient s'éteindre bientôt, victimes d'un champignon mortel dont l'expansion est favorisée par le changement climatique, affirme jeudi l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Grenouilles et crapauds menacés par la prolifération d'un champignon

"La liste des espèces éteintes qui s'allonge est un rappel brutal qu'il faut prendre d'urgence plus de mesures pour la conservation" de la nature, souligne Bruno Oberlé, le directeur général de l'UICN, qui regroupe plus de 1.400 organisations et gouvernements.

Vingt-deux autres espèces d'amphibiens que l'on trouve en Amérique centrale et du Sud se retrouvent pour leur part sur la liste des espèces "gravement menacées", la catégorie qui précède l'extinction, dans le classement de l'UICN, qui fait référence au niveau international.

Le responsable de l'hécatombe est identifié de longue date, un champignon qui attaque la peau des grenouilles, des crapauds et autres batraciens et qui finit par tuer ses victimes en les empêchant de respirer.

Le fléau, qui frappe des dizaines de pays dans le monde, s'appelle la quitridiomicosis. "C'est une espèce invasive qui frappe un grand nombre d'amphibiens dans différentes parties du monde : Europe, Amérique du Sud, Asie, Afrique", égrène Craig Hilton-Taylor, en charge de l'établissement de la liste rouge au sein de l'organisation

"Le changement climatique semble aider à l'expansion du champignon et crée les conditions pour que la maladie puisse prospérer. Ensuite, cela annihile les populations de grenouilles", explique t-il, parlant d'une "énorme crise" qui frappe les amphibiens.