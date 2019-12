Le célèbre jeu "Docteur Maboul" avec un dauphin rempli de déchets

A l’approche de Noël, l’ONG Sea Shepherd lance, en collaboration avec l’agence de communication Braaxe, "l’Opération Dauphin".

Ce jeu reprend les codes du célèbre "Docteur Maboul" et a pour vocation de sensibiliser le grand public à l’impact des déchets sur la faune sous-marine.

Le jeu du "docteur Maboul", qui consiste à opérer un patient et à retirer des objets du corps d’un bonhomme en plastique (sans le faire biper) en se servant de pinces factices a traversé les générations. A tel point que l’ONG Sea Shepherd, qui œuvre pour la protection des espèces sous-marines, s’en est emparée pour sensibiliser les bambins et leurs parents à la préservation des océans et des animaux qui y vivent.

A travers le jeu "Opération Dauphin", Sea Shepherd lance une campagne de sensibilisation qui démarrera lundi 2 décembre. "Chaque Noël, plus de 60 millions de cadeaux atterrissent au pied des sapins en France. Cette année, Sea Shepherd France pirate le jeu "Docteur Maboul" pour sensibiliser le plus grand nombre aux dangers de la surconsommation (pollution, déchets plastiques, surpêche) et à son impact sur la vie marine", explique l’ONG.