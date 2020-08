Le calcium de nos os viendrait de l'explosion d'une Supernova

Selon une nouvelle étude, le calcium de nos os et nos dents provient probablement de supernovæ qui ont dispersé ce minéral à travers l’univers en quantités massives.

Carl Sagan disait "Nous sommes faits de poussières d’étoiles" et il n’avait pas tort puisque la moitié du calcium présent dans l’univers proviendrait de l’explosion de supernovæ riches en calcium. Des explosions cependant très rares que les scientifiques ont eu du mal à observer et à analyser. D’autres métaux sont créés par des explosions d’étoiles (l’or et le platine par exemple) mais le calcium restait un mystère.

Il aura fallu une équipe mondiale de près de 70 scientifiques du monde entier collaborant ensemble après avoir reçu un conseil d’un astronome amateur. L’étude a été publiée la semaine passée dans The Astrophysical Journal.

Un astronome amateur qui met les scientifiques sur la piste

En avril 2019, Joel Shepherd a découvert un éclat lumineux alors qu’il observait la galaxie spirale appelée Messier 100, à 55 millions d’années-lumière. Le point était orange vif. Il a alors partagé son observation avec la communauté astronomique.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté et des télescopes du monde entier se sont tournés vers la galaxie et son anomalie. L’événement a été nommé SN2019ehk.

Les Observatoires Neil Gehrels Swift en orbite, Lick en Californie et le W.M. Keck à Hawaï auquel les chercheurs de l’Université Northwestern peuvent accéder à distance, ont tous été tournés vers l’anomalie et Daichi Hiramatsu, étudiant diplômé de l’Université de Californie, a utilisé Swift pour l’observer aux rayons X et ultraviolets.

Heureusement, tout s’est déroulé très vite, environ 10 heures après la détection de la supernova les télescopes se mettaient à analyser le phénomène. Les émissions de rayons X de l’explosion n’étaient visibles que pendant cinq jours avant de disparaître.

Le calcium libéré pendant l’explosion

Wynn Jacobson-Galan, auteur de l’étude, chercheur de la National Science Foundation, explique à CNN : "Les étoiles responsables des supernovæ riches en calcium ont perdu des couches de matière au cours des derniers mois avant l’explosion. Les rayons X sont le résultat de l’explosion qui heurte violemment ce matériau éjecté et stimule un éclat brillant de photons de haute énergie."

La chaleur et la pression de l’explosion entraînent en fait une réaction chimique qui crée du calcium, ont déclaré les chercheurs. Cela se passe dans de nombreux cas de supernovæ mais certaines sont plus riches en calcium que d’autres et on ne sait pas les repérer avant leur explosion.

Les scientifiques expliquent que la plus grande source de calcium dans l’univers vient des supernovæ et que le calcium qui est sur Terre, dans nos os et nos dents viendrait de l’explosion d’une étoile avant la formation de notre planète.