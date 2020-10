Le bus, le vélo et la marche seront les trois modes de transport principaux en 2050

Oubliez la voiture électrique ou les drones futuristes : une écrasante majorité d'experts prévoient que les bus (100% électriques ou fonctionnant à l'hydrogène), seront les modes de transport préférés des citadins de demain.

Cette transition participera activement à la "décarbonisation" des villes, selon le rapport "Transport for under two degrees" publié par l'Office des Affaires étrangères allemand.