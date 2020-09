Le boom des peluches éco-friendly pour sensibiliser les enfants à la pollution des océans

Amis fétiches et ultra-doux des enfants, le plus souvent représenté sous forme animale, est devenu un puissant vecteur pour sensibiliser le jeune public aux effets destructeurs de la pollution sur la faune et la flore sous-marine.

Quand elles ne sont pas conçues à partir de fourrure d’animal, les peluches sont produites à partir de matières chimiques polluantes et potentiellement nocives pour la santé. Sans compter qu’elles proviennent souvent de l’autre bout de la planète.

Heureusement, il existe désormais plusieurs marques proposant des peluches élaborées à partir de matières organiques par des artisans locaux. Plusieurs marques ou associations vont même plus loin et sensibilisent directement les enfants sur les dangers de la pollution pour les animaux, notamment les espèces marines, à travers les peluches.

C’est ce qu’a fait l’ONG Sea Shepherd en 2017 avec "Pollutoys", une collection de huit peluches inspirées de la faune marine : Penny le pingouin, Dalpha le dauphin, Willy la baleine… Mais ces doudous de mer en apparence si mignons cachent quelque chose dans leur abdomen. Et cela n’a rien d’un trésor, puisqu’il s’agit de déchets laissés sur les plages et dans les océans et ingérés par ces espèces… un peu gore mais terriblement efficace !