Le biodiesel ou la renaissance de l’huile de friture

Rarement réutilisable, cette huile est rapidement destinée à terminer sa course dans nos canalisations . L’eau des villes en est hautement polluée et nécessite des traitements réclamant plusieurs centaines de milliers d’euros.

Gecco œuvre pour la transition écologique et solidaire en proposant des solutions de valorisation locales et innovantes participant à la baisse du volume de déchets non valorisés. Depuis 2007, Gecco est le spécialiste des déchets de la restauration.

Cette entreprise lilloise récupère les huiles alimentaires des professionnels et particuliers pour les recycler en biodiesel.

Elle récupère les huiles de plus de 2050 établissements, soit 4000 tonnes de déchets collectés en 2019.

Une fois collectée l’huile est traitée, filtrée et mélangée à de l’éthanol. Elle peut être incorporée à hauteur de 30% dans un diesel classique. Le projet de son directeur, Michel Milaeres, est aussi d’ancrer le fonctionnement de son entreprise sur un modèle social et solidaire.