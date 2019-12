Le bien-être et l'environnement en tête des grandes tendances de consommation 2030.

Dans le top 3 des tendances de consommation les plus fortes estimées pour 2030 selon le rapport de Mintel figurent le bien-être , l'environnement et la technologie.

"Au cours des dix prochaines années, les marques auront l'opportunité de devenir des partenaires du bien-être de leurs clients. La pureté de l'eau et de l'air deviendra un argument de vente, tandis que le mouvement conscient et la pratique de la pleine conscience joueront un rôle aussi important que l'entraînement physique", estime Simon Moriarty, directeur de Mintel.

"L'adoption d'une approche holistique devient un élément de motivation clé du comportement des consommateurs, désormais en quête de commodité, de transparence et de valeur."

Les enjeux environnementaux

Dans la même logique, l'environnement se place en deuxième grande tendance de consommation selon Mintel.

"L'augmentation de la population mondiale et la crise climatique incitent les individus à réduire leur consommation (notamment d'énergie) et leurs déchets."

"Ils apprennent à partager plus efficacement un espace restreint et à miser sur une collaboration plus étroite. Au cours des dix années à venir, les tensions sociales ne feront que s'accroître à mesure que s'intensifie la concurrence à l'égard des ressources", analyse Simon Moriarty.