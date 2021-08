Le BeachBot, la solution contre les mégots sur les plages est-elle dans ce robot ?

Pour ramasser les mégots, il utilise ses deux bras de préhension qu'il abaisse et pousse ensuite dans le sable. Les mégots sont ensuite jetés dans un conteneur interne.

Son aspect est surprenant : visuellement, le robot semble tout droit sorti des usines de la NASA pour explorer la planète Mars. Avec seulement 80 centimètres de large , BeachBot compte deux caméras lui octroyant une double vision avant et arrière.

Fatigués de voir leurs enfants trouver des mégots de cigarettes sur les plages, Edwin Bos et Martijn Lukaart, ingénieurs néerlandais de l'entreprise TechTics, se sont lancés dans la création du BeachBot, un robot autonome dont les capteurs ont la capacité d'identifier les mégots de cigarettes sur les plages.

BeachBot utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et de détection d'images pour distinguer un mégot de cigarette des autres objets et déchets présents sur la plage. Pour ce faire, l'équipe de TechTics a dû entraîner le véhicule et son IA en utilisant des photos de mégots de cigarettes dans différents états.

L'entreprise utilise l'application Microsoft Trove, qui fournit aux développeurs d'intelligence artificielle des photos partagées. Jusqu'à présent, elle a collecté 200 photos et prévoit d'en recueillir 2.000 afin que BeachBot puisse trouver la quasi-totalité des mégots.

"Les mégots de cigarettes sont pleins de microplastiques", a déclaré Edwin Bos. Ce type de déchets accumule en effet plus de 30 produits chimiques toxiques pouvant avoir un impact sérieux sur la faune marine. "Notre robot ne peut pas être la solution finale à ce grave problème. Le principal responsable de ces déchets reste le comportement humain", ajoute-t-il.