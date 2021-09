Laver son frigo : quels bons gestes pour être efficace ?

Comment bien entretenir son réfrigérateur et dans tous les recoins ? Checkons ces rituels d’entretien pour être au top avec les règles d’hygiène et les bonnes pratiques d’usage.

Les odeurs peu alléchantes envahissent votre cuisine, votre réfrigérateur consomme à plein régime ? Peut-être est-il plus que temps de vous transformer en petite fée du logis et de procéder au lavage de votre frigo. C’est souvent la petite corvée qui prend des allures de casse-tête chinois pour gérer un parfait entretien et assurer en même temps de quoi rassasier chacun. On retrousse nos manches, on enfile nos gants et on y va joyeusement, oui mais comment précisément ?

Pour effectuer un nettoyage parfait, on retirera non seulement les denrées alimentaires du frigo mais aussi chacun des éléments qui le compose. On procède au dégivrage du compartiment de congélation pour enfin procéder à l’entretien du réfrigérateur selon les bonnes pratiques suivantes :

1. L’erreur à éviter à tout prix

Le réflexe ancré dans nos habitudes est de recourir à la javel pour assurer une hygiène irréprochable de nos appareils ménagers et pour éviter le développement des bactéries. C’est une mauvaise idée épinglée par le site maxisciences mais qui reste à nuancer toutefois sous les conseils avisés de l’Agence nationale française de sécurité sanitaire de l’alimentation - (ANSES).

La javel utilisée pure risque effectivement de rayer les surfaces de votre frigo et de créer des sillons propices au développement de micro-organismes. Pour assurer la bonne hygiène du réfrigérateur, le nettoyer avec une eau savonneuse et ensuite avec une eau légèrement javellisée sera le geste adéquat à adopter.

Nettoyer au préalable son éponge avec une eau additionnée d’un filet de javel est nécessaire pour supprimer les bactéries qui y prolifèrent volontiers.

2. A quelle fréquence faut-il laver son réfrigérateur ?

Comme le recommande l’ANSES, il est important de laver son réfrigérateur dès qu’il y a une salissure mais aussi de façon régulière pour assurer une parfaite hygiène. Maxisciences préconise un entretien une à deux fois par mois. Pour le compartiment de congélation, on effectuera le dégivrage tous les trois mois.

3. L’entretien du compartiment de congélation

A quand remonte votre dernière fois ? Cette absolue dernière fois où vous avez dégivré votre congélateur ?

Si cela date de plus de trois mois, votre réfrigérateur est alors devenu un véritable terrain de jeu pour les bactéries. Et c’est sans compter le pic de consommation considérable d’énergie que le surplus de givre génère. 30%, c’est la surconsommation établie en raison d’un entretien négligé. On ne se liquéfie pas pour autant et on jette un œil illico sur les bonnes raisons et pratiques pour dégivrer impeccablement son réfrigérateur.

4. Les bons produits pour laver l’intérieur de son frigo

Le vinaigre blanc

Le vinaigre ménager est le produit idéal pour laver son frigo. Comme le recommande femmeactuelle.fr, on optera pour un vinaigre blanc dont le taux d’acide acétique est inférieur à 8%. Il suffit de mélanger 100 ml de vinaigre à 100 ml d’eau tiède pour nettoyer toutes les surfaces du réfrigérateur. Ajouter quelques gouttes de citron au mélange apportera une touche fraîcheur et donnera une petite claque aux mauvaises odeurs. On rincera ensuite le tout à l’eau tiède.

Pour les joints qui sont des nids à bactéries, on utilisera le vinaigre pur disposé sur une éponge. On rincera ensuite soigneusement le tout.

Le bicarbonate de soude

Si l’odeur du vinaigre vous incommode, l’autre produit phare est le bicarbonate de soude. On incorporera 3 cuillères à soupe de bicarbonate dans 40 cl d’eau tiède pour frotter l’ensemble des surfaces du réfrigérateur à l’aide d’une éponge. On veillera ensuite à bien sécher le tout à l’aide d’un linge propre comme nous le conseille aussi Femme Actuelle.

Le bicarbonate permet également de résorber les mauvaises odeurs dans le frigo. On mettra quelques grammes de bicarbonate dans une coupelle que l’on disposera dans un coin du réfrigérateur et que l’on renouvellera chaque mois.

5. Les bons produits pour laver l’extérieur de son frigo

Si le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude sont les produits à privilégier pour l’entretien de l’intérieur du frigo, c’est un savon doux dilué dans de l’eau tiède que le magazine aufeminin.com préconise pour nettoyer les surfaces extérieures de votre appareil ménager. On peut utiliser du savon noir ou du savon de Marseille qui font partie des produits d’entretien naturels pour entretenir sa maison sans polluer. Après avoir nettoyé les surfaces externes du frigo, on essuiera ensuite le tout avec un chiffon doux.

Maintenant que votre frigo est impeccable, il ne vous reste plus qu’un second round à disputer pour être au top du top : celui d’organiser de façon optimale votre frigo pour éviter le gaspillage alimentaire. C’est parti pour ce nouveau challenge.