L’équation de Drake remise à jour La Voie lactée serait probablement pleine de civilisations Alien éteintes - © Joe McBride - Getty Images Leurs résultats sont en fait une mise à jour plus précise d’une célèbre équation que le fondateur de Search for Extraterrestrial Intelligence, Frank Drake, a écrite en 1961. L’équation de Drake, popularisée par le physicien Carl Sagan dans sa minisérie "Cosmos", reposait sur un certain nombre de variables inconnues alors mais qui ont un grand impact sur les résultats de cette équation. Quels facteurs de l’ équation de Drake ont été étudiés ? Parmi les facteurs les plus importants à analyser pour déterminer l’existence ou non d’une civilisation alien dans notre galaxie, les auteurs ont examiné : la prévalence d’étoiles semblables au soleil abritant des planètes semblables à la Terre,

le nombre de supernovæ explosives et mortelles près des civilisations extraterrestres,

la probabilité d’une vie intelligente en évolution et

la tendance des civilisations avancées à se détruire par le progrès . Lire aussi : Hubble découvre une exoplanète étrange qui ressemblerait à notre "Planète Neuf" "Depuis l’époque de Carl Sagan, il y a eu beaucoup de recherches", explique Jonathan H. Jiang, astrophysicien du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, comme le rapporte LiveScience. "Surtout depuis le télescope spatial Hubble et le télescope spatial Kepler, nous avons beaucoup de connaissances sur les densités dans la galaxie de la Voie lactée et les taux de formation d’étoiles et de formation d’exoplanètes… et le taux d’occurrence des explosions de supernova. Nous connaissons en fait certains des chiffres." Le voile de mystère s’évanouit peu à peu devant l’équation de Drake.

La Terre est en retard et très éloignée des résultats La Voie lactée serait probablement pleine de civilisations Alien éteintes - © Adastra - Getty Images En modélisant l’évolution de la Voie lactée avec ces facteurs à l’esprit, ils ont constaté que la probabilité d’émergence de la vie culminait à environ 13.000 années-lumière du centre galactique (distance) et 8 milliards d’années après la formation de la galaxie (temps). La Terre est à environ 25.000 années-lumière du centre galactique et la civilisation humaine est apparue à la surface de la planète environ 13,5 milliards d’années après la formation de la Voie lactée (bien que la vie simple soit apparue peu de temps après la formation de la planète). La Terre est donc très éloignée de l’endroit où l’on attendrait l’émergence de la vie intelligente et surtout, très en retard sur le moment le plus propice.