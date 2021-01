A quoi ressemble votre ville idéale ? Si vous avez entre 20 et 35 ans, il est fort probable qu'elle mette l'accent sur la nature, avec plus d'espaces verts, et qu'elle privilégie la sécurité, la sociabilité et la convivialité. Des critères qui vous manquent actuellement, et davantage encore à l'heure où la pandémie vous prive de la plupart des sorties qui semblent vous faire rêver.

L'environnement en tête des critères privilégiés La ville rêvée des Millennials favorise la nature, la sécurité et la convivialité - © Tatianne Lugo / EyeEm - Getty Images/EyeEm Bien que les milléniaux boudent les transports en commun et plébiscitent la voiture en ces temps de pandémie de coronavirus, près de la moitié d'entre eux (48%) affirment que leur ville rêvée donnerait la priorité à la nature, d'après un sondage réalisé par BVA pour NGE. Outre ce besoin de respirer et de se ressourcer, les sondés affichent leur envie d'évoluer dans une ville à la fois rassurante et saine où la proximité serait à nouveau la norme. En effet, on voit de plus en plus de succès sur les petites villes, appelées Zoom towns aux USA, des villes qui allient le bien-être proche de la nature et les commodités d'une zone urbaine. Les jeunes se rendant compte que la proximité avec la nature leur fait vraiment du bien tant au moral qu'à la santé. Si on leur donnait une baguette magique pour changer la ville, les sondés mettraient l'accent sur le respect de l'environnement (44%), la sécurité (36%) et faciliteraient l'accès au logement (29%). Les Millennials favoriseraient également les économies d'énergie (24%), l'accès aux loisirs (20%) et les lieux de partage et de convivialité (18%). A contrario, on remarque que la mixité sociale (9%) et la mixité générationnelle (6%) ne sont actuellement pas au cœur de leurs attentes.