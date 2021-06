La ville de Leicester aménage ses abribus pour aider les abeilles

Douze abribus sont désormais surplombés de toits végétaux afin d’offrir de petites parcelles d’accueil aux abeilles et aux papillons comme le relate le site leicestermercury . Et ce n’est que le début d’une longue série.

Si la ville de Leicester proclame toute sa fierté et son engouement pour ce programme de biodiversité, quelques initiatives similaires avaient elles aussi vu le jour, notamment en Wallonie et aux Pays-Bas où les abribus se sont aussi parés d'abeilles .

C’est le programme "Bee Roads" qui prend un bel envol et qui butinera ci et là aux quatre coins de la ville de Leicester au fil des années à venir.

D’ici la fin de l’été, 30 abribus devraient se parer de verdure et donner une réelle assise à la concrétisation de ce plan de la ville face à la problématique du climat. Un contrat aurait été établi entre le Conseil Municipal de Leicester, Out of Home et Clear Channel UK visant, pour les 10 ans à venir, la gestion écologique de 479 points de refuges pour les abeilles.

Chaque abribus à Leicester sera désormais aménagé et recouvert d’un mélange de fleurs sauvages et de plantes Sedum; ces plantes vivaces succulentes, florifères, rustiques et résistantes aux écarts de température, pour favoriser la biodiversité locale. Ceci, pour contribuer au maintien des populations d’abeilles, de papillons et d’autres insectes pollinisateurs. Ces petites touches de verdure permettront de surcroît de réduire les émissions de carbone en milieu urbain. En effet, quelques parcelles en bord de routes et des ronds-points seront eux aussi aménagés et parsemés de fleurs sauvages pour contribuer à la démarche. Tout autant d’espaces verts pour offrir une terre d’accueil aux pollinisateurs.

Lire aussi : Quelles fleurs planter pour aider et protéger les abeilles ?

Et la stratégie environnementale ne s’arrête pas là ! En plus d’accueillir les insectes pollinisateurs, certains arrêts de bus seront également équipés de panneaux solaires, s’ils s’y prêtent. Cette démarche revêt ainsi un caractère plus global avec ce réseau de toits vivants et ces panneaux solaires qui constituent les deux pendants de cette action écoresponsable… C’est une initiative unique, jusqu’alors jamais égalée, soit : une grande première dans l’ensemble du Royaume Uni.