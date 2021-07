La ville de la minute expérimentée en Suède

Alors qu'on commençait tout juste à s'habituer au concept de la ville du quart d'heure, les Suédois expérimentent la ville de la minute. Contrairement à la ville du quart d'heure, l'idée, ici, n'est pas de répondre à tous les besoins d'une communauté dans un rayon d'une minute. C'est plutôt de donner aux habitants d'un quartier, voire d'une rue, le choix de l'utilisation de l'espace urbain.

"La ville d'une minute est vaguement décrite par l'espace situé devant votre porte d'entrée et celui de vos voisins adjacents et opposés", écrit Dan Hill, designer et urbaniste au sein de Vinnova (agence d'innovation publique de Suède), "suggérant de nombreux cercles étroits d'engagement qui se chevauchent dans la rue, autour de votre pâté de maisons ou de votre maison".